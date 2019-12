Morreu Anna Karina, ícone da “Nouvelle Vage” e musa de Jean-Luc Godard

A também realizadora e cantora dinamarquesa tinha 79 anos e morreu no sábado, em Paris.

Hanna Karin Barke Bayer, batizada Anna Karina em Paris por Coco Chanel, foi uma das mais icónicas atrizes do cinema contemporâneo francês dos anos 1960.



Além de Godard, Anna Karina filmou com outros dos mais importantes cineastas da história do cinema, tendo participado em filmes com Valerio Zurlini, Jacques Rivette, Luchino Visconti, George Cukor, Volker Schlöndorff e Rainer Werner Fassbinder.

"Vivre ensemble" foi a sua primeira longa-metragem que escreveu, realizou e protagonizou, em 1973.

É uma das atrizes-símbolo da Nouvelle Vague, mas também teve uma carreira no mundo da música, em que se destaca a colaboração com Serge Gainsbourg.

A atriz tinha sido convidada para estar presente em maio deste ano no festival de cinema IndieLisboa, mas a viagem foi cancelada por razões de saúde.