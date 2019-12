Brasil está a bloquear o acordo sobre o clima

As negociações para chegar a um acordo sobre o clima continuam em Madrid, sem fim à vista.

Ao que a Renascença apurou quem está agora a bloquear o consenso é o Brasil.

O prazo para o fim da cimeira COP 25 era sexta-feira passada. Sem ter sido alcançado um acordo, mantiveram-se reuniões à porta fechada durante a noite e fez-se um novo plenário, na esperança de se chegar a um documento final satisfatório no sábado de manhã. Esse novo prazo foi-se estendendo ao longo do dia e ao final da noite já se falava no prazo limite de 2h30, na madrugada de domingo.

Contudo, nem isso bastou e este domingo de manhã continuam os trabalhos em Madrid. As organizações não governamentais falam num “desastre total” e dizem que nunca viram um desacerto tão grande entre os ativistas e os decisores.

As negociações continuam agora em contrarrelógio para evitar o fracasso absoluto desta cimeira que estava inicialmente marcada para o Chile mas acabou por ser alterada para Madrid.