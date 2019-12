Boris Johnson não perde tempo. Acordo do Brexit é para aprovar até ao Natal

Após a estrondosa vitória nas eleições de quinta-feira, o primeiro-ministro vai procurar acelerar a aprovação no Parlamento do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e começar a injetar dinheiro na saúde, educação e segurança. Será um “Governo do povo”, que irá “devolver a confiança dos eleitores ao concretizar o Brexit”.

Boris Johnson recebe esta segunda-feira, no Parlamento do Reino Unido, 109 novos deputados conservadores, com a garantia de honrar a promessa eleitoral de concretizar o Brexit o quanto antes e de aumentar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde (NHS).

“Esta eleição e a nova geração de deputados que resultaram do facto de cidades tradicionalmente trabalhistas se terem tornado conservadoras vai ajudar a mudar as nossas políticas para melhor”, disse fonte do gabinete de Boris Johnson à Reuters.

É esperado que o acordo do Brexit seja levado à Câmara dos Comuns antes do Natal, permitindo assim ao Reino Unido sair do bloco europeu a 31 de janeiro de 2020, têm confirmado vários ministros de Johnson. De seguida, a prioridade será chegar a um acordo comercial entre as duas partes até ao final do ano.

No discurso que a Rainha irá efetuar esta quinta-feira, com o anúncio do programa do Governo, serão prometidas mais verbas para o NHS – o plano de reforço deverá ficar inscrito em lei.