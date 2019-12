Volta a Espanha passará por Portugal?

A Volta a Espanha em bicicleta poderá ter duas etapas a passar em Portugal em 2020. A informação foi avançada pelo jornal “A Bola” e reafirmada pela agência EFE este domingo.

De acordo com a agência noticiosa, que cita fontes do Turismo do Porto, os organizadores pensam em duas etapas: uma com chegada à região do Porto e outra com partida em Viseu e chegada a Ciudad Rodrigo (Salamanca).

A passagem no alto da Torre deverá ser um dos aliciantes da prova até porque deverá acontecer já na última semana.

O percurso oficial da 75.ª Vuelta vai ser revelado na próxima terça-feira.

A última vez que a Vuelta passou por Portugal foi em 1997, com três etapas: Lisboa-Estoril, Évora-Vilamoura e Loulé-Huelva.