Tóquio. Estádio Olímpico inaugurado

O Estádio Olímpico de Tóquio foi inaugurado este domingo, sete meses antes do início dos Jogos Olímpicos de 2020.

A obra durou cerca de três anos e custou 1.290 milhões de euros, valor abaixo do orçamentado.

O estádio, construído no mesmo local onde se encontrava o Estádio Olímpico para os Jogos de 1964, tem lugar para 68 mil pessoas. No interior há 185 ventiladores de grandes dimensões e oito nebulizadores.

São esperados cerca de 40 graus na altura do evento. Por isso, no exterior estão a ser plantadas milhares de árvores.

O primeiro evento oficial do novo Estádio Olímpico vai ser a final da Taça do Imperador de futebol, a 1 de janeiro. Apesar disso, está já prevista uma prova de exibição de atletismo, com a presença do jamaicano Usain Bolt, a 21 de dezembro.

Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre 24 de julho a 9 de agosto.