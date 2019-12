Jogo suspenso por insultos a jogador ucraniano

O jogo entre o Rayo Vallecano e o Albacete, da 20.ª jornada da liga espanhola, foi suspenso ao intervalo pelo árbitro depois de insultos a Roman Zozulya.

O ucraniano foi jogador do Rayo e agora defende as cores do Albacete.

Sempre que o jogador tocava na bola os adeptos da equipa de Madrid gritavam “Zozulya, um nazi”, “Fascistas fora de Vallecas”, para além de outros insultos.

O encontro foi suspenso ao intervalo e depois de os adeptos não terem parado os cânticos, o jogo não foi retomado.

A Liga espanhola emitiu um comunicado onde manifesta “acordo com a decisão do árbitro”.