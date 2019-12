Novo bastonário quer recuperar influência da Ordem dos Advogados

Luís Menezes Leitão é o novo bastonário da Ordem dos Advogados. Os resultados da segunda volta das eleições para o triénio 2020-2022 foram conhecidos esta sexta-feira à noite.

Menezes Leitão conseguiu 43,9% e bateu o atual bastonário Guilherme Figueiredo, com 37,1%. O vencedor conquistou com um total de 8.762 votos, num universo de mais de 20 mil advogados que participaram no escrutínio. Guilherme Figueiredo obteve 7.464 votos e vai passar a pasta.

Nestas eleições para a Ordem dos Advogado registaram-se 3.503 votos em branco e 410 nulos.