Cimeira do Clima. Organizações não governamentais assumem revolta com governos mundiais

As organizações não governamentais (ONG) presentes na Cimeira do Clima, em Madrid – que deve terminar na noite deste sábado, um dia depois do previsto – anteciparam-se e realizaram uma sessão de encerramento alternativa.

Em jeito de plenário, com vários responsáveis sentados no chão e vários ativistas a transmitir via redes sociais, em tempo real, as comunicações, o tom geral foi de revolta. Mesmo sem se conhecerem as conclusões, fala-se do desmantelamento do Acordo de Paris, assinado em 2015 e que tinha como objetivo reduzir as emissões de gases e conter o aquecimento global abaixo de 2º.

As organizações da sociedade civil dizem que os governos estão a trair as pessoas e apontam culpas a vários países que estarão a bloquear os acordos, nomeadamente Brasil e Estados Unidos, mas também se apontou o dedo à União Europeia.

No exterior, o movimento Extinction Rebellion, que apela à desobediência civil não violenta para pressionar os Governos mundiais a agir em defesa do clima, realizou uma ação de protesto. Um monte de estrume foi deixada à porta do da Instituição de Feiras de Madrid (IFEMA), onde continuam as negociações. O plenário foi novamente adiado para as 21h de Portugal continental.

Sessão espelhou união da sociedade civil acerca do clima A Zero foi a única ONG portuguesa presente na sessão. Francisco Ferreira explicou à Lusa que, no essencial, as organizações não-governamentais foram dizer que as negociações na cimeira "estão a trair aquilo que a sociedade tem vindo a pedir insistentemente" que é mais ambição na luta contra as alterações climáticas.