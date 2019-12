Cimeira do Clima. “O preço político virá mais tarde do que aquele pago pelas populações desfavorecidas”

No entanto as manifestações foram muito ruidosas. Houve uma mobilização muito grande como em quase todas as COP. Politicamente talvez não fosse muito inteligente ignorar todas essas manifestações, mas a verdade é que chegando ás últimas horas estamos longe da esperada “ambição”

Pode fazer mais, pode dar o exemplo. Uma da questões tem a ver com a forma como são contabilizados os investimentos e os apoios para a transição nos países em desenvolvimento. Há grandes variações dentro da União Europeia com países muito à frente e outros que se vão deixando estar. No entanto, aquilo que a UE já está a fazer é um bocadinho uma luz de esperança no meio disto tudo.

O que faz a Oikos em concreto nesta área climática ?

Trabalhamos sempre junto das populações. Muito do nosso trabalho já tem muito a ver com segurança alimentar, geração de rendimento e melhoria das condições de vida. Isso é algo que é cada vez mais impactante no clima. Este ano, por exemplo, metade do nosso trabalho em Moçambique andou à volta da emergência com o ciclone Idai e Kenneth que nos obrigaram a parar projectos em curso para podermos socorrer as populações. Mas também na América Latina estamos a trabalhar em zonas onde há grande risco para as populações. Trabalhamos com as pessoas para que possam gerir melhor esse risco e a sofrer menos com as consequências das alterações climáticas.

No quadro lusófono, além de Portugal, temos um Brasil com uma situação muito particular, países a sofrer efeitos das alterações climáticas como Moçambique e Cabo Verde. Podia haver maior mobilização no espaço lusófono nesta matéria ?

Sim, claramente. O espaço lusófono podia também começar a apresentar-se também aqui como um bloco. Gostaria de ver um dia aqui algo como um pavilhão lusófono como vemos pavilhões francófonos. É óbvio que Portugal e o Brasil têm responsabilidades , ainda que diferentes, para mexer isto tudo. Mas seria muito mais interessante se nos pudéssemos juntar todos como lusófonos a falar uma só voz.