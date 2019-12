Rúben Ribeiro reforça Gil Vicente

O médio Rúben Ribeiro é reforço do Gil Vicente até final da época.

O jogador, uns dos que rescindiu com o Sporting pós Alcochete, estava há seis meses sem clube desde que rescindiu com o Al-Ain.

Rúben Ribeiro está de regresso a Barcelos, clube onde jogo na época 2014/2015.

“Apesar de ter várias propostas para resolver o meu futuro, pesou a família, pesou o Gil Vicente, porque é um clube onde me senti realizado e feliz. Fizeram um esforço muito grande para que eu viesse representar o Gil Vicente. É bom sentirmo-nos desejados pelas pessoas. É uma cidade e um clube muito acolhedores”, disse na apresentação.

O atleta espera “a ajuda de todos, principalmente do mister, que também foi fundamental para eu vir. Foi ele que me lançou no futebol, admiro-o muito”.

Sobre o futuro, o jogador promete “o Rúben normal, que vai trabalhar para que as pessoas tenham prazer em comprar bilhete para ver um jogo de futebol. Estive parado, mas sempre continuei a trabalhar”.