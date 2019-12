João Pedro Sousa. Vitória “incontestável” do Benfica

O treinador do Famalicão estava resignado após a derrota na Luz e considerou “incontestável” a vitória do Benfica.

“Foi uma vitória incontestável do Benfica, foi superior em todos os capítulos do jogo, foi um Benfica forte que não permitiu a nossa forma de jogar. Tivemos chances mínimas de marcar golos, foi uma vitória justíssima do Benfica”, disse João Pedro Sousa.

O técnico famalicense considerou que sofrer um golo tão cedo afetou a sua equipa.

“Nós não conseguimos criar espaços e chegar ao último terço para criar chances de finalização. Jogamos como treinamos, acreditamos no treino, sabemos que não vamos ganhar sempre, mas estamos contentes com resultado global da equipa”.

Sousa acrescenta que tem “feito um excelente trabalho, não abdicando das nossas ideias, nem da nossa forma de trabalho, é assim que temos de jogar”.