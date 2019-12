Depressão da Madeira atinge o Estoril

O Estoril Praia perdeu este sábado uma oportunidade de ouro para se aproximar dos lugares de subida para a Primeira Liga, ao deixar-se vencer pelo Nacional da Madeira em casa.

O Nacional sabia que uma vitória lhe daria a liderança provisória da II Liga e entrou bem no jogo, chegando ao intervalo a vencer por 1-0, com golo de Bryan Riascos aos 23 minutos.

O Estoril, que começou a partida em quarto lugar e a oito pontos da liderança, mas com menos um jogo, tinha de ganhar e fez pela vida na segunda parte, pressionando o Nacional e conseguindo marcar aos 68 minutos.

Foi já perto do final, com o Estoril mais próximo de fazer o segundo golo, que o Nacional conseguiu, através de um excelente remate de Bryan Róchez, deitar um balde de água fria sobre os adeptos do clube da linha.

De nada valeram os últimos minutos do jogo ao Estoril, que acabou por perder.

Com esta vitória o Nacional chega aos 31 pontos, com um de avanço sobre o Farense, que ainda não jogou nesta jornada. O Estoril fica com os mesmos 22 pontos, agora a nove do Nacional, mas que podem passar a 11 do Farense, caso o clube algarvio vença em casa o Farense, às 15h de domingo. O conjunto estorilista tem, contudo, um jogo em atraso.