O Mónaco, de Leonardo Jardim, empatou 0-0 contra o Angers, em partida da jornada 18 da liga francesa.

Com este empate, as duas equipas continuam empatadas na tabela, no nono lugar.

Pelos monegascos jogaram três portugueses: Adrien Silva, Gelson Martins e Gil Dias.

Já o Marselha, de André Villas-Boas, empatou no terreno do Metz a uma bola. O Marselha soma 35 pontos e é segundo classificado, só com o PSG à frente.