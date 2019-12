O retrato da pobreza atual em Portugal

No Da Capa à Contracapa desta semana analisam-se os números mais recentes do Instituto Nacional de Estatística sobre os principais indicadores de desigualdade, pobreza e exclusão social e explica-se como tem sido a evolução das condições de vida da população no país.

Esta semana os convidados são Graça Franco e Carlos Farinha Rodrigues. Juntos, analisam os números mais recentes da evolução das Desigualdades em Portugal.

Graça Franco, diretora de Informação da Renascença, é especialista em assuntos económicos e Carlos Farinha Rodrigues, também economista, é professor do ISEG e especialista em matéria de desigualdades e pobreza. É autor do estudo sobre a “Desigualdade do Rendimento e Pobreza em Portugal” da FFMS. Este programa da Renascença é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.