Robôs iguais a humanos? “Não me parece que seja útil, nem necessário”

Fernando Pereira é português e um dos vice-presidentes da Google. Trabalha na área da inteligência artificial há cerca de 40 anos. Numa passagem por Lisboa, em entrevista à Renascença, fez uma antevisão do que pode ser a evolução do setor no futuro próximo.

Não acredita em “robôs humanos” e defende que o caminho da interação com as máquinas deve passar por uma simplificação da comunicação.

Licenciado em Matemática pela Faculdade de Ciências de Lisboa, Fernando Pereira considera que o termo inteligência artificial “confunde as pessoas”, porque as leva a pensar “que vamos fazer a máquina que imita um ser humano”.

O vice-presidente da Google sonha com o dia em que será possível falar com uma máquina de forma tão simples como dizer-lhe “esquece o que retiveste” e os dados pessoais são apagados.

Trabalha em inteligência artificial ainda antes de alguém saber o que é inteligência artificial… Como é que surgiu este interesse?



Comecei a interessar-me em inteligência artificial quando estava no princípio da faculdade do Técnico, aqui em Lisboa (1975). Uns colegas mais velhos tinham-se interessado por inteligência artificial e começaram a mostrar-me uns livros e umas coisas e eu comecei a interessar-me, embora depois eu tivesse saído do Técnico e ido para a Faculdade de Ciências, onde me licenciei em Matemática, aquilo estava mesmo a interessar-me muito, principalmente a parte da linguagem natural: como é que uma máquina poderá conversar com um ser humano de uma maneira natural e compreender o significado das palavras e das frases.

Daí acabei por ir fazer o doutoramento, em Edimburgo, em inteligência artificial, e depois disso, na altura quando acabei o doutoramento as opções em Portugal não eram grande coisa… Aqui, no princípio da década de 80, ainda estava tudo em convulsão e ofereceram-me uma posição nos Estados Unidos e desde então, de uma maneira ou de outra, tenho sempre trabalhado nesta área.

Apesar de já terem passado muitos anos e da evolução verificada, a questão da linguagem natural continua a ser um dos principais desafios da inteligência artificial?

Sim. Os problemas já estavam articulados no fim dos anos 50/60, antes de eu começar a trabalhar na área. As soluções é que não existiam e ainda hoje não existem completamente. As técnicas mudaram muito, em parte porque os computadores tornaram-se muito mais poderosos e nós começamos a poder compreender como é que podemos utilizar os dados da conversa, da escrita e da voz como aprendizagem automática para criar modelos computacionais que aproximam aspetos importantes da voz e da fala e da estrutura e do significado da língua, mas ainda muito longe do ser humano. Uma criança de três anos tem uma capacidade linguística e intelectual muito além do que qualquer uma das nossas máquinas pode fazer hoje.

Isso significará que, por exemplo, a evolução de robôs como a robot Sophia estará a estagnar?

Eu acho que esses robôs são mais espetáculo do que realidade. A realidade é o que vejo, nos últimos 12 anos que eu tenho estado a trabalhar na Google, o nível a que, por exemplo, o nosso motor de busca consegue compreender o que o utilizador procura com uma certa precisão, aumentou muito significativamente. Esse progresso é um progresso que é prático e útil no contexto de um motor de busca ou de um assistente ou de uma tradução automática, mas não é necessariamente aquilo que faz o espetáculo de um robô que pretende ser o que não é.

Isso nunca vamos ter, um robô humano?

Nunca, não sei, mas no tempo da minha vida, não me parece. Duas notas sobre esse assunto: não penso que a tecnologia e ciência cheguem aí na próxima década e não penso que seja útil ou necessário. O termo inteligência artificial foi inventado por um grupo de académicos nos anos 50 e é um termo, de certa maneira, confuso, confunde as pessoas. As pessoas pensam que vamos fazer a máquina que imita um ser humano ou que pretende ser um ser humano. Eu acho muito mais interessante pensar “como é que a gente faz com que as máquinas comuniquem connosco, nos nossos termos”. Hoje em dia, quem pode comunicar, consegue controlar, manipular e organizar computadores são pessoas com a minha formação, que sabem programar. Mas um dia todos, até uma criança de três anos, devia poder falar com uma máquina que está na sua casa ou na sua escola e “dizer faz isto, não faças aquilo” ou perguntar “porque é que isto aconteceu” e ter respostas razoáveis. Isto é, fazer máquinas que contribuem para o nosso conhecimento e nosso bem-estar e que contribuem para a nossa sociedade. Isto será um avanço da inteligência artificial, mas não é tentar substituir o ser humano. É uma visão diferente da inteligência artificial.