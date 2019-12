Prémio Pessoa para Tiago Rodrigues. “Temos enormes artistas de teatro”, falta o resto

Tiago Rodrigues, o galardoado com o Prémio Camões deste ano, elogia a grande qualidade dos artistas de teatro portugueses, mas diz que falta do resto. O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II promete tentar e falhar cada vez melhor.

Em declarações à Renascença, o ator, encenador e diretor artístico não tem dúvidas em afirmar que em Portugal existe “comida artística suficiente”.

“Temos enormes artistas de teatro em Portugal, de todas as idades e com uma capacidade de risco e de invenção muito grandes, independentemente da experiência que têm. Não temos o apoio, o financiamento, as condições, tanto as que podem vir do poder político, mas também as que vêm de toda a sociedade para que o teatro ocupe o lugar e cumpra a missão que pode cumprir com a qualidade que nós temos no país. Se isso acontecer, tenho a certeza que terei a oportunidade de felicitar muitos prémios Pessoa nos próximos anos vindos da área do teatro.”

Questionado sobre o que gosta mais de fazer no teatro, Tiago Rodrigues sente-se um “salta pocinhas”, como dizia a sua avó.

“Em teatro, sobretudo na precariedade em que fui crescendo, como a maioria dos artistas de teatro portugueses, habituamo-nos a fazer tudo. Tenho dificuldade em escolher, porque uma das coisas que me fez escolher o teatro foi a possibilidade de ser, como dizia a minha avó, um ‘salta pocinhas’, que hoje escreve, amanhã encena, amanhã representa, depois está a discutir o orçamento da temporada, a reunir com artistas, a ver espetáculos para convidar, a imaginar o que pode ser a comunicação da próxima temporada. Eu gosto no teatro muito desta vida comunitária, que nos obriga numa família a cumprir várias funções. Às vezes, somos o que cozinha, às vezes, o que põe a mesa.”

"Um anão entre gigantes"

O Prémio Pessoa 2019 sente-se "um anão entre gigantes” numa referência aos galardoados de outras edições anteriores.