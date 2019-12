Casa de Aristides de Sousa Mendes sensibiliza alunos para o drama dos refugiados

A residência do embaixador que salvou milhares de judeus do regime nazi vai ser a base de acolhimento de 70 "refugiados", que são afinal alunos do Ensino Secundário de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) dos Agrupamentos de Escolas de Carregal do Sal, da Escola Tomaz Ribeiro de Tondela e da Escola Secundária Alves Martins, de Viseu. Mas em Carregal do Sal, esta não é a única iniciativa pela paz. Há um “mural da consciência” em contínua construção, mas para já preparam-se as mochilas para um fim de semana num campo de refugiados.

Já com o documento na mão está Daniela Gomes, 15 anos, a frequentar, juntamente com o Filipe, o 10.º ano, da Escola Secundária de Carregal do Sal.

Com a mochila às costas, Filipe Lourenço, de 15 anos, recebe o documento que lhe vai permitir entrar no campo de refugiados. “Temos que levar o nosso prato, colher e copo, um saco cama”, mostra enquanto a professora Lúcia Morgado lhe entrega um passaporte, salvaguardando que “só vão poder entrar no campo com o passaporte”.

“A comida vai ser retirada, tudo vem etiquetado, vão ter senhas de refeição, vamos simular situações em que se perde a senha e não podem comer uma segunda vez”, exemplifica, acrescentando que se trata de um campo de atividades com propostas da Polícia Marítima, GNR e Palhaços d’Opital e, no fundo, o que queremos é que os alunos experienciem algo que é muito falado hoje e que criem uma opinião mais fundamentada sobre o tema.”

A casa de Cabanas de Viriato do cônsul Aristides de Sousa Mendes - que assinou 30 mil vistos a refugiados - volta a abrir portas para ser o ponto de chegada de 70 alunos que vão fazer de refugiados, sob a orientação da professora de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, Lúcia Morgado.

Para a realização desta atividade já está confirmada a presença de elementos da Polícia Marítima (14 de dezembro, às 11h00); da GNR (14 de dezembro, às 15h00); do Projeto UNESCO da Escola de Carregal do Sal (14 de dezembro, às 17h00); dos Palhaços d’Opital (15 de dezembro, às 10h00); da turma do Curso de Proteção Civil do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal (15 de dezembro, às 11h00) e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (15 de dezembro, às 14h00).

No caso dos alunos da Escola de Carregal do Sal, esta não é a primeira atividade relacionada com Aristides de Sousa Mendes. Já têm no currículo um memorial, um mural em construção, um livro e os canteiros à volta da escola, cada um deles dedicado a uma etapa da vida de Aristides de Sousa Mendes, porque o mais importante é a bagagem que levam dentro do coração.

“No fundo a bagagem mais importante vai dentro de nós que é o nosso espírito crítico e de aventura”, destaca Daniela, corroborada pela professora de EMRC do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, Eunice Santos: “por aqui só se constroem murais de paz. O mural da consciência, com azulejos e que nunca vai terminar. Pequeninos azulejos em que a pessoa pode deixar por escrito aquilo que pensa”, descreve.

O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, é uma Escola UNESCO, ou seja, está inserida no programa Escolas Associadas da UNESCO, criado em 1953 com o objetivo de trabalhar pela paz.