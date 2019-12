“A assistência espiritual nos hospitais é para todos, incluindo ateus”

Bem, aí já é outra questão, ainda não chegámos lá. Eu antes de estar em Santa Maria estive no IPO, e é curioso que nesse tempo houve uma equipa médica num determinado serviço que, vendo o trabalho que eu fazia na relação com os doentes, uma vez convidou-me para fazer a visita médica com eles, consideraram que era importante que eu fosse integrado na própria equipa. Isso foi muito interessante para mim, valorizou-me imenso, e sobretudo abriu-me o olhar sobre as questões.

E preconceito, sim. Agora, ao nível dos hospitais torna-se cada vez mais frequente esta consciencialização da importância da espiritualidade e da religião. Muita desta consciencialização vem pela via dos cuidados paliativos, fundamentalmente, mas também pela via científica. Porque há muita investigação científica atualmente que torna visível a sua importância na promoção do bem-estar dos doentes, na promoção da saúde.

A Igreja católica esteve sempre presente nos hospitais e garantiu a assistência espiritual e religiosa até ao presente, mas o fenómeno anti-religião, todo o fenómeno social e cultural relacionado com isso, tornou esse aspeto negativo. Culturalmente às vezes ainda existe desconfiança face à presença religiosa nos hospitais, e essa desconfiança relaciona-se muito mais com a Igreja Católica do que com o resto...

Em segundo lugar a assistência espiritual e religiosa é importante na promoção da saúde do próprio doente, do seu bem-estar. Inclusivamente – diz o decreto-lei – dá qualidade aos cuidados prestados, torna-os mais humanos.

Esta lei trouxe novidades em relação à lei anterior, e a grande novidade foi fundamentar a assistência espiritual e religiosa hospitalar no direito dos doentes à mesma. Não é o direito das igrejas a estarem presentes nos hospitais para assistir os seus crentes, é o direito dos doentes a serem assistidos espiritualmente. Porque um crente só pelo facto de estar no hospital não pode ser impedido de praticar a sua fé em liberdade de consciência e culto. A crença porque é que há de ser interrompida quando se está internado? O internamento não pode ser impedimento à prática da fé.

Há dois modos dos assistentes se tornarem presentes no hospital, um é através da vinculação, por um contrato de trabalho, que assumimos – e normalmente a forma católica de estar no hospital é esta, dos contratos de trabalho, talvez por ser a Igreja maioritária e ter muitos crentes. Outra forma é através da acreditação de possíveis assistentes espirituais pelas diversas religiões. E é aqui que as questões estão a falhar. Eu ainda não percebi porque é que falham na acreditação.

Temos de encontrar modelos para a presença de outras religiões nos hospitais. Existem já algumas experiências-piloto, como em Coimbra e em Faro. E existem outras experiências noutros sítios, que têm a ver com a presença efetiva dos assistentes espirituais de outras religiões que se ajudam mutuamente e fazem a equipa com a equipa católica, que é uma ideia muito bonita. Deixam os seus números de telefone e são contactados quando existem doentes que os chamam.

A assistência religiosa se é um direito do doente é um direito de todos, não apenas dos católicos. Inclusivamente os ateus, que dizem que não tem crença, têm espiritualidade, e também a eles devia ser dada uma oportunidade para terem um acompanhamento espiritual. Às vezes fazemo-lo, eu já o fiz. Por exemplo, na Holanda existe um filósofo que acompanha as pessoas que não têm crença.

Está previsto no decreto-lei que este seja um serviço organizado e presente no hospital, de forma a satisfazer as necessidades que existem no próprio hospital, porque os cuidados devem ser cuidados globais ao doente, e nesse sentido se a assistência não é organizada não se torna presente quando o doente tem necessidade e a solicita. Como é que se organiza a seguir? Há duas formas – uma delas é nós visitarmos os serviços e dizermos “quando precisarem estamos aqui”. Às vezes os doentes pedem informações, damos informações, visitamos os serviços, mas evidentemente que não conseguimos passar por muitos. Outra forma – e é talvez a mais importante e cada vez mais frequente – é serem os próprios doentes a solicitar a assistência espiritual e religiosa através dos familiares, através das paróquias, através dos profissionais de saúde, às vezes são eles que pedem. São essas as formas.

Não, são todos os doentes. Evidentemente que às vezes a doença, o sofrimento, faz mossa, e não é apenas quando se está no limite. Às vezes o sofrimento e a doença provocam a pessoa no sentido de pensar “o que é que eu ando a fazer cá neste mundo? O que é que eu tenho feito?”, leva a pessoa a refletir sobre si mesma, a pôr as coisas em ordem. Muitas vezes as pessoas aproveitam esse tempo como uma oportunidade para rever a própria vida, e não é apenas quando estão na fase final, a morrer, de maneira nenhuma.

Fala-se muito do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. Nota que as condições adversas de trabalho estão a levar os profissionais ao limite e a conduzir a mais pedidos de ajuda?

A nossa presença no hospital, ao nível da assistência espiritual e religiosa, é para os doentes, mas também para a comunidade hospitalar, porque no contacto com o sofrimento às vezes também precisamos de curar as nossas feridas e de alimentar a nossa esperança.

Bem, eu sou um psicólogo não praticante. Estudei psicologia já depois de ser padre e sendo capelão no IPO. E a psicologia veio-me ajudar muito na relação com os doentes, e também me ajudou a ser melhor padre. Sobretudo a saber escutar mais os outros, a compreendê-los melhor, e a compreendê-los nos seus conflitos interiores, a saber separar aquilo que pertence à psicologia daquilo que não pertence à psicologia. Portanto, ajudou-me muito.

No seu caso a formação em psicologia tem-no ajudado na assistência espiritual que presta? Como assistente é mais padre ou é mais psicólogo, ou as duas coisas juntam-se?

Sim. Eu creio que é oportuno que os leigos estejam nos Hospitais, e na minha perspetiva fazem falta particularmente as mulheres, pela sua maternidade, pela sua capacidade de relação humana, pelo modo como elas lidam com o cuidar, são as grandes agentes do cuidar. Faz-nos imensa falta a presença de mulheres ao nível da Pastoral da Saúde, neste caso ao nível da assistência espiritual e religiosa. Temos poucas. Creio que temos duas ou três ao nível do SNS, uma no Porto, uma irmã, outra em Coimbra. A nível de leigos não temos.

É capelão hospitalar há mais de 30 anos, primeiro no IPO, depois no Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), que inclui o Santa Maria e o Pulido Valente. Quantos assistentes espirituais é que há neste serviço?

Já algum doente lhe pediu para morrer? Como é que se lida com isso?

Às vezes acontece os doentes dizerem “eu desejo morrer, desejo partir, o sofrimento é muito”, ou perguntam “porque é que isto me aconteceu, como é que eu consigo suportar isto?”. Mas, a meu ver, pela minha experiência, os doentes muitas vezes expressam isso não no sentido de desejarem a morte, mas no sentido de vencerem o sofrimento. São desabafos, o que eles desejam é que olhem para eles e os ajudem a debelar o sofrimento, que lhes proporcionem mais conforto. E quando esse conforto aparece, quando percebem que não estão sós e que no momento final vão estar acompanhados, normalmente acalmam e sentem-se seguros até ao fim.

O grande problema muitas vezes nos doentes é o ficar só, é a solidão. Esse temor de ficar só acrescenta sofrimento ao próprio doente. Assim como não estar em paz interiormente. Às vezes é necessário reconciliar-se com a família para o doente ficar em paz.

Já me aconteceu uma vez um doente dizer-me “fale com o meu médico para realizar em mim a eutanásia”. Eu ia à enfermaria (onde ele estava), falava com outros doentes e ele virava-se ao contrário, cobria a cabeça, fingia que estava a dormir. Eu passava sempre pela cama dele para lhe dizer, no fundo, “quando quiseres eu estou aqui”. A dada altura disse-me “reverendo, quero falar consigo”. Ele era ateu, tinha um assunto grave de saúde, e parecia-lhe que estava a ser abandonado e esquecido, ali no contexto hospitalar. Depois de conversarmos sobre porque é que ele queria a eutanásia, sobre os problemas que o afetavam, as dificuldades, houve uma intervenção a nível dos médicos, da psiquiatria, e minha também, ao nível da espiritualidade, e esse doente, que geralmente não saía da cama nem falava com ninguém, começou a falar e até a visitar outros doentes, e nunca mais pediu a eutanásia.

Acabou por morrer na sequência de uma intervenção cirúrgica, o problema que tinha era muito grave. Mas tocou-me muito ter conseguido sair para fora desse desejo (da eutanásia) e de ser capaz até de visitar outros doentes.

A legalização da eutanásia está de novo na ordem do dia. Faz sentido para si insistir-se nesta questão, quando foi chumbada na legislatura anterior?

Creio que não faz sentido. E se fosse ao contrário? Este é um assunto muito sério que devia ser levado mais a sério também. Preocupa-me, porque mexe com uma coisa que é paradigmática da própria civilização, que está assente no princípio “não matarás”, que é fundamento da confiança mútua entre o cidadão e os médicos, entre o cidadão e a instituição hospitalar, no fundo até da própria civilização em si – é a confiança mútua que está na base da nossa civilização.

Um princípio ético que é geral, torná-lo privatizado, acho que é complicado. Creio que era muito mais urgente, por exemplo, criar cuidados continuados e cuidados paliativos para que as pessoas tivessem assistência, onde o sofrimento pudesse ser debelado e as pessoas pudessem ser acompanhadas até à morte. Era mais urgente dar essas garantias do que estarmos a meter o carro à frente dos bois.

A resposta também passa por haver mais assistentes religiosos que acompanhem os doentes?

Também passa por aí, e a Igreja aqui tem de se empenhar muito. Um dos aspetos fundamentais dos cuidados paliativos é a assistência espiritual.

Disse recentemente recear que “o direito pedir a morte se torne uma obrigação”, numa sociedade onde se fala pouco sobre o fim de vida. Podem estar em causa os mais frágeis, como os idosos, as pessoas com doença mental? Há esse risco?

Isso já acontece na Holanda, já acontece na Bélgica.

E temos de olhar para esses casos quando legislamos dentro de portas?

Creio que sim, que é importante olhar para aquilo que está a acontecer noutros países. Eu acho que nós às vezes metemos a cabeça debaixo da areia, e é uma pena.

Esteve em Portugal um senhor que ajudou na elaboração da lei da eutanásia na Bélgica, e veio dizer que “a melhor lei é não haver lei”. Os problemas que existem na Bélgica vão aparecer aqui também. O problema não é haver lei, o problema é o que nós fazemos depois à lei.

A sua aplicação?

A aplicação da lei, como ultrapassamos a lei. Há leis que não aplicamos, mas há outras que se aplicam ao exagero.

Em Portugal existe um Grupo de Trabalho Inter-Religioso para a saúde (GTIR), que o ano passado assinou uma declaração conjunta contra a eutanásia, unindo várias religiões presentes no país. No atual contexto poderão intervir de novo?

Sim. Este grupo já tomou posição, mas vai naturalmente reafirmar a posição que tomou, porque todos os que pertencemos ao GTIR temos essa preocupação em relação à afirmação da vida e ao respeito pela pessoa. É uma preocupação das várias religiões.