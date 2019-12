Óliver sente que era especial para Sérgio Conceição

Óliver Torres reconhece, em entrevista ao "maisfutebol", que gostaria de ter tido uma utilização mais regular no FC Porto, desde a chegada de Sérgio Conceição. No entanto, o médio espanhol, transferido para o Sevilha, no verão, por 12 milhões de euros, sente que era um jogador especial para o treinador.

"Penso que para ele eu era um jogador especial e importante. Ele reconhecia-me capacidades, porque se assim não fosse teria permitido que eu tivesse saído, ou tivesse sido emprestado. Claro que gostaria de ter mais minutos de jogo, mas extraio de positivo o facto de ter evoluído como jogador", avalia.

Óliver considera que com Sérgio Conceição ficou "mais agressivo". "Acho que melhorei muito com ele", conclui. Foi outro treinador, Julen Lopetegui, o responsável pela sua primeira passagem pelo Dragão. E é Lopetegui figura determinante na sua ida para Sevilha.

"Já me conhecia e sabia o que podia tirar de mim. Eu sabia que a exigência era máxima aqui. Também é um clube que luta por tudo. Eu estava preparado para lutar, para competir com os meus colegas por um lugar e continuar a ser feliz com aquilo que faço", deseja.



Terminar a carreira no Porto

Óliver, de 15 anos, assinou até 2024 pelo Sevilha, após uma despedida emocionada do FC Porto, clube que lhe deixou uma marca profunda e do qual ficou adepto. Um clube especial para o jogador espanhol que admite que gostaria de voltar a representar.

"Se calhar, daqui a quatro ou cinco anos estarei no Porto para fazer as minhas últimas épocas. Nunca se sabe. É imprevisível. Não rejeito voltar. É como a minha casa", sublinha.



A camisola de Félix

Óliver chegou a Sevilha na mesma altura que João Félix se transferiu para o Atlético de Madrid, clube onde o antigo médio do FC Porto se formou e revelou.

O antigo jogador do Benfica tenta reservar o seu espaço na nova equipa e o desejo de Óliver é que "desfrute, que tente manter os mesmos amigos, que jogue como sabe. Sobretudo isso, que desfrute do momento, que no futebol é algo único. Estamos na vida para ser felizes e ele tem de o ser".

O espanhol recorda que na época passada Félix pediu-lhe para trocar a camisola. "Agora foi vendido por 120 milhões. Fiquei muito feliz por ele", remata.

Óliver Torres esteve quatro épocas no FC Porto. Esta época, no Sevilha, tem 19 jogos realizados e dois golos.