Jorge Andrade lamenta mancha causada pelo caso do túnel do Jamor

Jorge Andrade lamenta os incidentes que marcaram o intervalo do Belenenses SAD-FC Porto e, em entrevista a Bola Branca, ressalva que é o futebol português que sai mais danificado deste tipo de situações.

O antigo jogador portista não acredita que o caso influencie o rendimento da equipa de Sérgio Conceição e centra sua preocupação no impacto mais amplo que o incidente provoca.

"Não é bom para o futebol português. Temos de estar mais focados no jogo dentro de campo. Tudo que acontece de negativo fora de campo é mau para o futebol em geral", avalia.

Jorge Andrade acrescenta que episódios como este têm como consequência o afastamento dos adeptos dos estádios: "o que queremos é mais gente a ver jogos e a apoiar o nosso campeonato, que está a tentar crescer para poder ter melhores condições, melhores equipas e mais gente nos estádios. E essas coisas afastam as pessoas dos campos".

O Conselho de Disciplina da Federação abriu inquérito para averiguar o que passou no túnel do Jamor. Em causa estará uma alegada agressão de um elemento do FC Porto a Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD.