Florentino Pérez: "FC Porto é um dos grandes clubes da Europa"

FC Porto e Real Madrid vão realizar um jogo de lendas no dia 29 de março, no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo foi anunciado esta sexta-feira, em Madrid, e o presidente do clube merengue deixou elogios aos dragões.

"Sentimo-nos orgulhosos por um clube amigo e querido com o é o FC Porto, um dos grandes do futebol europeu, acompanhar-nos nesta missão para tentarmos melhorar a vida dos que são mais débeis e vulneráveis, como as crianças que se encontram em grave risco de exclusão social em qualquer parte do Mundo. Quero agradecer-vos pela sensibilidade e mostrar-vos o nossos reconhecimento por engrandecerem os valores do futebol e do desporto", disse.

Toda a receita da partida será destinada a projetos de inclusão social, integrado no projeto da "Corazón Classic Match". Para além do presidente do Real Madrid, também Alípio Jorge, vice-presidente do FC Porto, Francisco Ribeiro Menezes, embaixador português em Espanha, marcaram presença, para além de antigos jogadores dos dois clubes, como Arbeola, Roberto Carlos, Fernando Gomes, Solari e Butragueño.