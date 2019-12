FC Porto continua na Europa, mas mantém prioridade interna

Jorge Andrade não acha que a passagem do FC Porto aos 16 avos de final da Liga Europa, conjugada com a distância de quatro pontos para o Benfica no campeonato, leve os dragões a mudarem as prioridades da época 2019/20.

Em declarações a Bola Branca, o antigo internacional portista defende que a Liga Portuguesa não deve saír da cabeça de Sérgio Conceição e seus "pupilos".

"O objetivo do campeonato está sempre presente. Para o Benfica, essa vantagem de quatro pontos é importante, faz com que o plantel fique mais confiante e consiga gerir as coisas de uma forma diferente, mas não me parece definitivo para deitar já a toalha chão e pensar no objetivo Liga Europa. Daí que seja muito cedo para abandonar um objetivo tão grande como é o campeonato. Vamos ter estas duas equipas, que pelo menos parecem as mais fortes este ano, a disputar o título até ao fim. Visto que as outras se atrasaram de forma estranha", refere, antes de analisar o resultado frente ao Feyenoord (3-2) que deu o estatuto de cabeça de série do FC Porto no sorteio da próxima semana. Sobretudo, após o desaire (1-1) dias antes no Jamor, contra o Belenenses SAD.



"A motivação de fechar o grupo em primeiro num só jogo levou a uma exibição diferente, enquanto que o campeonato é uma prova de duração longa. Neste jogo, o objetivo era imediato e os jogadores perceberam bem isso e atacaram logo o objetivo. Marcaram cedo, mas a ideia foi essa: ter que fechar uma fase de grupos em grande e não ficar de fora das competições europeias. Daí que os jogadores se motivassem, realizando um bom resultado", sustenta.

Sucesso português na Europa

Encerrada a fase de grupos da Liga Europa. o nosso futebol avança para a fase seguinte com quatro representantes. Ao grupo de apurados juntou-se o Benfica vindo da Liga dos Campeões. Só o Vitória de Guimarães ficou pelo caminho. Ainda assim, o ex-jogador não tem dúvidas que o que aí vem pode ser histórico.



"Pode ser um ano de sucesso para as equipas portuguesas na Liga Europa, ou seja, um ano muito bom. As equipas estão a apostar na Liga Europa e a perceber que é muito importante. Gostava muito que chegassem todas às meias-finais, mas não sei se vai ser possível, visto que a Liga Europa, este ano, tem muitas equipas boas. E atirou também equipas poderosas da Liga dos Campeões para esta fase", conclui.