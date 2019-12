Adeptos do FC Porto agredidos por "casuals" do Feyenoord após o jogo

Mal soou o apito final do FC Porto-Feyenoord desta quinta-feira, Tiago C. e mais duas pessoas, todos adeptos azuis e brancos e identificados com as cores do clube, dirigiram-se para o carro, estacionado na Avenida 25 de abril, a pouco mais de 500 metros do Estádio do Dragão. Foi aí que foram confrontados com um grupo de alegados adeptos holandeses, vestidos de negro e armados com paus e garrafas.

“Íamos a caminho do carro e quando demos por ela éramos seguidos por um grupo de cerca de 30 elementos. Percebemos que eram holandeses pela voz e pela fisionomia. Começaram a correr na nossa direção na procura de confronto. Já não houve tempo de entrar no carro”, conta Tiago à Renascença.

Como o jogo tinha terminado há poucos minutos, havia um reduzido número de pessoas nas imediações e o grupo ter-se-á tornado um alvo óbvio. Pela cronologia dos acontecimentos, estes holandeses não terão assistido ao encontro no Estádio do Dragão, o que poderá ter acontecido com vários grupos entre os cerca de 3.000 adeptos do clube que viajaram para Portugal.