Ministro garante que está a reverter desinvestimento na Defesa

O ministro reconheceu o problema, mas garante que está em um processo para tentar inverter esta situação.

“Tendo em conta o consenso nacional que permanece forte no que toca à relevância das missões que as nossas mulheres e os nossos homens das Forças Armadas cumprem, diariamente, em prol do país e dos portugueses, urge garantir os efetivos para as assegurar”, afirmou.

“É nossa responsabilidade saber entender as novas gerações de portugueses para podermos recrutar mais e recrutar melhor. É preciso saber entender as expetativas de quem já integra as Forças Armadas para reter mais e melhor, e para potenciar ao máximo as suas valências ao serviço de todos os portugueses”, continuou Gomes Cravinho, para quem também “é preciso manter uma política intensa de sensibilização dos portugueses para a Defesa Nacional, dando a conhecer esta realidade única que decorre da vida militar, e criando as condições para que se possa valorizar a sua ação”.

Já Marcelo Rebelo de Sousa fez um discurso virado unicamente para os jovens que fizeram o juramento de bandeira, comparando-o com o seu próprio juramento como Presidente da República. E não prestou declarações à margem da cerimónia.