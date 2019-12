Sindicatos das polícias sem acordo com o Governo. Protesto de janeiro continua marcado

Os sindicatos e as associações socioprofissionais da PSP e GNR saíram esta quinta-feira insatisfeitos da reunião com o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, considerando que "não há uma negociação séria" por parte do Governo.

No âmbito da agenda de diálogo social e ação para a legislatura, Antero Luís recebeu os sindicatos e as associações socioprofissionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, tendo estado na mesa das negociações o pagamento dos retroativos referentes aos suplementos não pagos em período de férias.

Em causa está uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo, tomada após uma decisão interposta pelos sindicatos da PSP, que considerou ilegais os cortes feitos, em 2010, aos vários subsídios, como suplementos especiais de serviço de patrulha e de turno, em período de férias.

O Governo repôs estes suplementos este ano, faltando pagar os retroativos de oito anos, num valor de cerca de 80 milhões de euros.

Os cinco sindicatos da PSP presentes na reunião não aceitam a proposta do Governo de pagar de forma faseada, durante quatro anos, os suplementos.

“A proposta apresentada pela tutela consiste num pagamento faseado em quatro anos, sendo que em cada ano seriam pagos 25% do valor total, dividindo esses 25% anuais em 12,5% em Abril e 12,5% em Outubro. A ASPP/PSP não aceita esta proposta e considera que o valor deve ser pago integralmente e de uma só vez. Não é compreensível que, dias depois de ter sido anunciado um excedente orçamental, o cumprimento de uma decisão de um tribunal não seja feito no imediato”, refere a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), em comunicado.

"Saímos insatisfeitos da reunião", disse à agência Lusa o presidente da ASPP/PSP, Paulo Rodrigues, sustentando que os polícias querem o pagamento dos retroativos em março de 2020.

O dirigente adiantou que o secretário de Estado foi "intransigente" ao não aceitar qualquer proposta dos sindicatos da PSP.

"O Governo começou uma negociação a dividir uma dívida", sustentou, sublinhando que este valor foi retirado aos policias "ilegalmente".