Neutralidade carbónica. Costa "90% satisfeito" por UE acompanhar Portugal

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira em Bruxelas que "há boas razões para estar 90% satisfeito" com as conclusões adotadas no Conselho Europeu sobre o objetivo de neutralidade carbónica até 2050, dado quase todos os Estados-membros terem-se juntado a Portugal.

"Relativamente ao compromisso sobre as alterações climáticas, eu diria que temos boas razões para estar 90% satisfeitos, visto que 26 dos 27 Estados-membros assumiram o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050. Portanto, Portugal, que tinha sido o primeiro país do mundo a assumir esse compromisso, hoje está bastante bem acompanhado no seio da UE", declarou.



Costa, que falava à saída do primeiro dia de trabalhos do Conselho Europeu que decorre em Bruxelas, notou que "há ainda um país que não se sente em condições de assumir para já este compromisso", mas a questão voltará a ser discutida pelos líderes europeus "em junho para saber se esse país já está em condições de assumir esse compromisso".



Escusando-se a confirmar que o país que ficou de fora é a Polónia, por essa ser "a formulação das conclusões", António Costa disse acreditar "não ser preciso ter nenhuma bola de cristal para saber qual é esse país", mas desafiou os jornalistas a "olhar para a bola de cristal, saber quem é esse país e perguntar ao primeiro-ministro desse país".



"Não está longe", comentou com um sorriso, a poucos metros de distância do primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que também prestava declarações à imprensa à saída do Conselho.