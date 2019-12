Massagem tailandesa classificada como Património Imaterial da Humanidade

Segundo a Agência das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência (UNESCO), esta prática tem raízes na sociedade camponesa da Tailândia, que recorria a curandeiros para aliviar as dores musculares causadas pelo trabalho no campo.

A massagem tailandesa é conhecida pelo movimento lento associado e, sobretudo, pelo facto de ser aplicada com recurso, não apenas às mãos do terapeuta, como aos pés, joelhos, antebraços e até cotovelos.

“A Nuad Thai, massagem tailandesa tradicional, é vista como parte de uma arte e ciência tradicional de bem-estar e saúde. Como remédio não medicinal e terapia manual, envolve a manipulação corporal para reequilibrar a estrutura e energia do físico do paciente, com vista a curar doenças que se crê serem provocadas por obstruções na fluidez da energia”, descreve a UNESCO no site.

Outras 14 práticas culturais reconhecidas

A reunião anual em Bogotá, na Colômbia, é sempre esperada com expectativa. Este ano, a UNESCO reconheceu 14 práticas culturais, além da massagem tailandesa: