Guterres pede ambição no combate às alterações climáticas

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, desafia os Estados a transmitirem "mensagens ambiciosas", alinhando os objetivos climáticos com o trabalho científico para que a temperatura não ultrapasse os 1,5 graus até ao final do século.

Guterres pede também um forte “espírito de compromisso”, necessário para uma “conclusão satisfatória” dos regulamentos do Acordo de Paris.

Apesar de a presidente da COP25, a ministra do Ambiente do Chile, Carolina Schmidt, pretender um acordo entre todos os países participantes, é possível que as divergências que ainda se verificam venham a prolongar as negociações durante todo o dia e, provavelmente, até ao período da noite.