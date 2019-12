Câmara dos Representantes aprova duas acusações contra Trump

A Câmara dos Representantes aprovou esta sexta-feira duas acusações contra Donald Trump, em mais um avanço no processo de destituição do Presidente.

O processo de destituição deriva da alegada tentativa de Trump de pressionar as autoridades da Ucrânia a investigar o seu rival político Joe Biden.

A decisão foi tomada na Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes, com 23 votos a favor e 17 contra.

Para além da acusação de abuso de poder na pressão à Ucrânia Trump foi também acusado formalmente de ter tentado obstruir as tentativas da Câmara dos Representantes de levar a cabo uma investigação sobre o assunto.

O próximo passo no processo é a votação no plenário. Se, como se espera, a maioria votar pela destituição, Donald Trump será o terceiro Presidente dos Estados Unidos a ser destituído. Contudo, uma vez que os republicanos têm maioria no Senado, é certo que a destituição será travada nessa câmara, no início do ano de 2020.

O presidente da Comissão Judiciária, Jerry Nadler, afirmou que este é um dia triste. “Hoje é um dia solene e triste. Pela terceira vez em pouco mais de um século e meio, a Comissão Judiciária aprovou artigos de destituição contra o Presidente.”

Do lado dos republicanos o sentimento de tristeza confirma-se, mas com outro sentido. “Um embuste triste e ridículo na Câmara dos Representantes”, disse Lindsey Graham. “Isto tem de acabar e depressa”, concluiu, numa mensagem escrita no Twitter.