Sucesso europeu

Os três jornais desportivos dedicam as manchetes desta sexta-feira ao sucesso das equipas portuguesas na Liga Europa. O FC Porto juntou-se a Benfica, Braga e Sporting nos 16 avos de final da competição, depois de bater o Feyenoord (3-2). O Vitória de Guimarães foi eliminado, mas despediu-se com uma vitória sensacional em Frankfurt (2-3).

"Reis da Liga Europa", titula o "Record". Portugal é o único país com quatro equipas na próxima fase da competição.

"A Bola" divide a primeira página em dois blocos. O de cima dedicado ao FC Porto: "Mãos de ferro". Marchesín segurou vantagem que garantiu o primeiro lugar. O bloco de baixo dedicado ao Sporting: "Leão verdinho". Silas mudou nove jogadores, deitou fora um milhão de euros e o Sporting vai para o pote 2, depois de ter perdido com o LASK Linz, por 3-0.

"Europa sofrida", escreve o jogo, numa descrição do que foi o jogo do FC Porto com o Feyenoord. "Valeu pelo espírito", diz Sérgio Conceição. Trincão é nome presente em todas as primeiras páginas. O jovem avançado do Braga brilhou em Bratislava, na vitória do Braga, por 2-4.

O Vitória de Guimarães sai com menção honrosa: "Prenda de luxo na despedida".

A renovação de Bruno com o Benfica e a abertura de inquérito, pelo Conselho de Disciplina da Federação, aos incidentes do intervalo do Belenenses SAD-FC Porto são outros dois assuntos puxados para as primeiras pelos jornais desportivos.