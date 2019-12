Médio do Farense eleito melhor da II Liga em outubro /novembro

Fabrício Isidoro, do Farense, foi eleito o melhor jogador dos meses de outubro e novembro da II Liga. O médio brasileiro, de 27 anos, foi o mais votado pelos treinadores da competição.

Fabrício reuniu 21,36% das preferências. Zé Tiago, do Mafra, e Adriano Castanheira, do Covilhã, ficaram no pódio, ambos com 14,56% dos votos, mas com vantagem para Zé Tiago, por ter feito menos minutos do que Adriano.

Fabrício Isidoro cumpre a terceira época no Farense, equipa que lidera a II Liga. O médio foi totalista nos seis jogos realizados pelo Farense na competição, nos meses de outubro e novembro. Marcou um golo e contribuiu para o registo 100% vitorioso da equipa.