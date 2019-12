Manta Santos admite que "teve de chamar à terra" os jogadores do Desportivo das Aves

Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, admite que precisou chamar à atenção dos jogadores após a vitória frente ao Sporting de Braga, que terminou um longo jejum de vitórias no campeonato.

"Tive de chamá-los à terra durante a semana. Há que ter a consciência de que continuamos em último e não é por ganharmos um jogo que passámos a ser os melhores do mundo. A mensagem que passo aos jogadores tem a ver com a conquista de pontos, mas, sobretudo, em darmos a imagem de que o Aves quer ficar na Liga", disse, em conferência de imprensa.

O Aves enfrenta o Vitória de Setúbal na próxima jornada e Manta Santos quer a equipa organizada para lutar por mais pontos, de forma a aproximar-se dos lugares fora da zona de despromoção.

"Ganhámos um jogo, mas não ganhámos nada. Temos seis pontos e precisamos de mais, que se conquistam com muito trabalho e vontade. A palavra-chave para amanhã é organização ofensiva e defensiva. Uma organização inteligente, jogando com a cabeça em vez do coração", explicou.

Resposta a Sá Pinto

Ricardo Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, mostrou-se frustrado após a derrota com o Aves, dizendo que a equipa minhota "perde sempre com equipas que não ganham a ninguém".

"Respeito a opinião dele, mas enquanto treinador do Aves tenho uma vitória e uma derrota, pelo que não me enquadro nesse perfil. O nosso triunfo só foi uma surpresa para quem não viu o jogo. A sorte deu trabalho, mas já faz parte do passado", remata.