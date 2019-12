Gerrard renova com o Rangers após boa campanha europeia

O Rangers anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Steven Gerrard até 2024.

O treinador inglês vê assim a sua estadia no clube escocês ser prolongada por mais quatro temporadas. Gerrard está no Rangers desde a última temporada e acabou de recolocar o emblema na fase de decisão de uma prova europeia, ao ter conseguido ultrapassar o grupo com FC Porto, Feyenoord e Young Boys.

"Quando conversaram comigo sobre a possibilidade de prolongar o contrato, foi uma decisão muito fácil de tomar porque sou muito feliz aqui e sinto que estamos a construir algo especial juntos", disse, em declarações reproduzidas nos meios do clube.

Gerrard fez praticamente toda a carreira de jogar no Liverpool, na equipa principal desde 1998 até 2014, quando fez as últimas duas nos LA Galaxy. Passou duas temporadas nas camadas jovens dos "reds" antes de assumir o cargo no Rangers, onde tem tido sucesso.