Antigo jogador do Sporting detido por porte ilegal de arma

Alan Ruiz foi detido pela polícia, em La Plata, na Argentina, por porte ilegal de arma, ameaças agravadas e resistência às autoridades. O antigo jogador do Sporting envolveu-se numa rixa, num parque de campismo, e uma tarde que seria de pesca acabou na esquadra.

Acompanhado pelo pai e por um irmão, o futebolista recusou apresentar a identificação a uma funcionária do parque e terá iniciado uma discussão. Um outro trabalhador do local pediu-lhe para não faltar ao respeito à colega.

Nesse momento, Alan Ruiz terá respondido com violência física. Os dois homens envolveram-se numa luta e troca de insultos. A dado ponto da discussão, um dos detidos - os relatos não especificam se Alan Ruiz ou um dos seus familiares - foi buscar uma espingarda ao carro e ameaçou os funcionários.

Quando chegou ao local a polícia deparou-se, ainda, com resistência por parte do antigo jogador do Sporting e seus acompanhantes. Os implicados foram detidos e foram apreendidas duas espingardas e uma pistola.

Alan Ruiz, de 26 anos, de acordo com o que relata a imprensa argentina é caçador e, por isso, teria as armas no carro. O avançado desvinculou-se do Sporting no verão e assinou pelo Aldosivi, da primeira divisão argentina.