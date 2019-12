​Greve geral em estudo? Professores e sindicatos da função pública prometem novos protestos

Os professores e os sindicatos da função pública prometem novos protestos contra a proposta “inaceitável” de aumentos salariais de 0,3% para 2020. Em estudo está a possibilidade de uma greve geral.



A Federação Nacional de Professores (Fenprof) considera "inaceitável" e uma "verdadeira provocação" a proposta de aumentos salariais de 0,3% para 2020, acusando o Governo de "desvalorizar o trabalho" e "desrespeitar os trabalhadores".

O aumento "não é ridículo, nem absurdo, é uma verdadeira provocação", afirmou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, em conferência de imprensa realizada em Lisboa, enquanto decorriam as negociações com o Governo sobre as medidas a incluir no próximo Orçamento do Estado (OE).

"Dizer que, depois destes 10 anos, vão ter um aumento de três décimas é brincar com as pessoas, é desvalorizar o trabalho. É de um governo que desrespeita quem trabalha e os seus salários", criticou Mário Nogueira, para quem o aumento proposto é algo "absolutamente inaceitável".

O secretário-geral da Fenprof lembrou que, na última década, os professores tiveram os "salários congelados", o que se traduziu numa "redução do poder de compra".

No caso dos educadores de infância e professores do ensino básico e secundário, houve uma diminuição líquida do poder de conta de 18,2%, segundo números avançados esta sexta-feira por Mário Nogueira.

Já no ensino superior, os docentes dos institutos politécnicos perderam 17,7% do poder de compra, enquanto entre os professores universitários a redução foi de 14,4%. O caso mais grave é a dos investigadores que "perderam 32,3% do poder de compra", acrescentou.

Também os sindicatos da administração pública prometem contestação depois de terem ficado a saber que o Governo não vai além de um aumento de 0,3% no próximo ano.

Fesap, Frente Comum Sindicato dos Quatros Técnicos do Estado (STE) saíram insatisfeitos das reuniões com o executivo. Em estudo poderá estar mesmo uma greve geral.

Governo "foi até onde podia ir"

O Ministério das Finanças explicou que os aumentos salariais para a função pública no próximo ano terão por base "a taxa de inflação observada até novembro de 2019, de 0,3% para todos os trabalhadores".

Esta sexta-feira, no final da última reunião das negociações com os sindicatos da Função Pública, o secretário de Estado da Administração Pública explicou que o Governo "foi até onde podia ir", destacando o esforço do executivo de "regressar à normalidade".

"A proposta do Governo foi até onde podia ir, tendo em conta que o descongelamento das carreiras, com o pagamento a 100% das valorizações remuneratórias resultantes tem um impacto nas contas públicas em matéria de massa salarial de 527 milhões de euros", disse José Couto aos jornalistas.

Segundo a consultora EY, um funcionário público com um rendimento mensal de mil euros terá, no próximo ano, um aumento inferior a dois euros por mês (mais 26,25 euros/ano). Já um trabalhador com um vencimento de 1.500 euros por mês, terá um aumento mensal de 2,6 euros. Quem recebe um salário de dois mil euros poderá contar com um aumento líquido de pouco mais de três euros por mês.