Costa diz que orçamento da Zona Euro de Centeno “está mal desenhado, tem de ser refeito”

António Costa admite divergências com Mário Centeno enquanto presidente do Eurogrupo em relação ao desenho do orçamento da Zona Euro.

Costa insiste que o documento, da responsabilidade de Centeno, tem de ser revisto.

"Um instrumento de convergência que tem como primeiro beneficiário a Alemanha, segundo beneficiário a França, terceiro beneficiário Itália, quarto beneficiário a Espanha e quinto beneficiário a Holanda, ou seja, as cinco economias mais fortes da União Europeia, percebe-se que não é um instrumento para a convergência."

"Está mal desenhado, tem de ser refeito", diz António Costa.

O primeiro-ministro diz, contudo, que esta divergência não representa qualquer tipo de constrangimento, uma vez que ao primeiro-ministro português compete representar os portugueses e os seus interesses e ao presidente do Eurogrupo compete representar a vontade geral.

Questionado sobre este assunto, Mário Centeno não prestou quaisquer declarações.

António Costa disse ainda aos jornalistas que já escreveu uma carta à nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre IVA da electricidade.

"Eles estão a apreciar a carta e fiaram de enviar uma resposta nas próximas semanas", diz o primeiro-ministro português, que pretende que a União Europeia aprove a descida do IVA para a eletricidade de 23% para 6% para as potências mais baixas.

Esta medida já vai integrar o Orçamento do Estado de 2020, embora apenas de forma provisória.

[Notícia atualizada às 16h40]