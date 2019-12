Paulo Madeira avalia renovação de Lage pelo Benfica como "merecida"

Bruno Lage renevou o vínculo contratual com o Benfica até 2024, recebendo por parte de Luís Filipe Vieira um grande voto de confiança. Em entrevista a Bola Branca, Paulo Madeira considera merecida a renovação de contrato do treinador Bruno Lage, considerando que este tem condições para ficar no comando técnico das águias por vários anos.

"Era uma renovação já ponderada e há muito tempo que se falava nela. O Bruno Laje fez no ano passado, uma última parte muito boa e obviamente é uma renovação normal e sobretudo merecida. O Bruno Lage já demonstrou que tem um perfil fantástico para treinador. Penso que é um treinador novo desta nova geração e de facto vê se que vai ser um treinador com um futuro brilhante", afirma.

Paulo Madeira concorda em absoluto com o discurso da última noite de Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica quer um clube cada vez mais ganhador em 2020.



"Acima de tudo, do Benfica tem que se esperar sempre tudo. O Benfica, nos últimos anos tem tido uma evolução muito grande em todos os aspetos, em termos desportivos até mesmo de infraestruturas. Tem sido um clube sempre em evolução e com a mentalidade que tem o nosso presidente acho que ele quererá sempre muito mais e acho que esse é o caminho. O caminho do investimento, e o caminho da evolução e acho que este é o caminho do futuro da maior parte das equipas que querem chegar ao topo", diz.



O Benfica que lidera o campeonato com 4 pontos de avanço do FC Porto, recebe amanhã o Famalicão, o atual terceiro classificado. Apesar do valor do adversário, o antigo capitão dos encarnados não imagina outro resultado que não seja a vitoria da equipa orientada por Bruno Lage.

"-O Benfica nos últimos dois ou três jogos, já esteve ao seu melhor nível, ou seja, ao nível que nos habituou no ano passado e, portanto, acho que tudo indica que contra o Famalicão vai ser mais uma boa exibição e tenho quase a certeza que vai ser uma vitória. Tem que se ter respeito ao Famalicão, é um clube que está a fazer um campeonato muito bom, com jogadores muito jovens, mas o Benfica joga em casa, tem uma série de vitórias consecutivas e penso que não vai quebrar essa série", concluiu.

O Benfica-Famalicão está agendado para as 18 horas deste sábado e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.