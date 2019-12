Lage brinca com cláusula de 20 milhões. "Se eu valesse isso, a minha mulher colocava-me à venda"

Bruno Lage brincou com a sua cláusula de 20 milhões de euros, presente no novo contrato firmado na quinta-feira, até 2024. O técnico do Benfica sublinhou a importância de todas as partes terem ficado satisfeitas com o novo vínculo.

"Não sei o que significa a cláusula, é o mundo de hoje. Em jeito de brincadeira, se eu valesse mesmo os 20 milhões, a minha mulher colocava-me à venda e ficava com os 20 milhões. O importante era ficarmos felizes e fazermos o nosso trabalho de forma séria e dedicada, que é a base da relação entre a equipa técnica e jogadores", disse, em conferência de imprensa.

O Benfica joga no sábado, em casa, contra o Famalicão, às 18h00, jogo com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.