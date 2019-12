L. F. Vieira e os objetivos para 2020: “Ganhar, ganhar, ganhar"

O presidente do Benfica fez o balanço “bastante positivo” de 2019 e lançou 2020 com três palavras: “Ganhar, ganhar, ganhar”.

“O ano de 2019 é bastante positivo para o SL Benfica. Pensamos sempre que vamos fazer melhor no próximo ano, e temos condições para isso, até porque essa é a exigência do clube e dos nossos adeptos”, disse Luís Filipe Vieira.

Durante o jantar de Natal do Benfica, o líder encarnado lembra que “em termos desportivos fomos campeões, conseguimos a ‘reconquista’ que pretendíamos. Em todas as modalidades, no masculino e no feminino, ganhámos diversos títulos”.

Também no plano financeiro, o clube “apresentou os seus melhores resultados consolidados. A Benfica Estádio e a BTV passaram para o clube a 100%, e de momento estamos a fazer uma OPA para reforçar os capitais da SAD, cumprindo com o desígnio de devolver o Benfica a todos os benfiquistas”.

Vieira reforça que a direção tem “um pensamento empresarial, mas com uma paixão muito grande, como sempre. Essa paixão exige cada vez mais de nós em termos desportivos, e é nisso que o Benfica tem de pensar: ganhar, ganhar e ganhar. É o que queremos fazer em 2020.”