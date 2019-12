Carlos Vinícius eleito melhor jogador do mês da I Liga

Carlos Vinícius, do Benfica, foi eleito como o melhor jogador da I Liga no mês de outubro/novembro.

O avançado brasileiro de 24 anos já tinha sido distinguido como melhor avançado do mês e junta esse galardão ao de melhor jogador do mês, prémio escolhidos pelos 18 treinadores da I Liga.

Nos dois meses, Vinícius apontou cinco golos e uma assistência em cinco jogos, contribuição essencial para o pleno de vitórias das águias.

Vinícius somou 26,50% dos votos dos treinadores, superando o colega de equipa Pizzi, eleito o melhor médio do mês, com 18,80% dos votos, e Bruno Fernandes, do Sporting, com 13,68%.

O Benfica vence assim o quarto galardão referente aos meses de outubro e novembro, depois de Rúben Dias ter vencido o prémio de melhor defesa, Pizzi o melhor médio e Vinícius o melhor avançado.