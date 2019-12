Bruno Lage alerta para qualidade do Famalicão, apesar da quebra de forma

Bruno Lage, treinador do Benfica, deixa elogios ao Famalicão, apesar da série negativa de resultados da equipa que atualmente ocupa o terceiro lugar do campeonato. O técnico recorda aquilo que a equipa de João Pedro Sousa conseguiu fazer frente ao FC Porto e Sporting para deixar o alerta.

"Tentamos colocar o resultado de lado quando fazemos a análise. O Famalicão não tem vencido, mas em quatro jogos marcou oito golos, o que mostra a sua qualidade e processo. Fez jogos muito bons contra o Sporting, FC Porto, Vitória de Guimarães e Braga. Provocam imensas dificuldades, gostam de ter bola e têm qualidade. Temos de fazer o nosso melhor para vencer, que é sempre o nosso objetivo", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O Benfica está agora quatro pontos à frente do campeonato, após o deslize do FC Porto em casa do Belenenses. Lage continua a pensar apenas jogo a jogo.

"Aprendemos no ano passado que é um jogo de cada vez, porque tudo pode mudar de um momento para o outro. Tem de ser essa a nossa forma de pensar. A dinâmica de vitória e de evolução vai dando segurança para continuar o trabalho. Ontem analisámos a nossa defesa contra o Boavista, numa linha de cinco, e Zenit, linha de quatro. Amanhã temos novo desafio e não podemos trazer o que fizemos de bom ou mau do passado", explica.

4-4-2 ou 4-4-3?

Bruno Lage foi ainda questionado sobre a alteração no sistema tático, mas garante que o importante é a ideia e posicionamento, relacionando com a presença de Chiquinho no onze.

"Tudo depende da dinâmica dos jogadores e neste momento, vemos o Chiquinho que, quando baixa, faz um terceiro médio e pode ser um segundo avançado. Com outro jogador, como o Raúl de Tomás ou o Seferovic, é diferente. Importante são as dinâmicas. Temos uma ideia de posicionamento e eles criam as próprias dinâmicas", explica.

Liga Europa e um elogio aos treinadores portugueses

Benfica, FC Porto, Sporting e Braga estão nos 16 avos de final da Liga Europa, e a estes quatro treinadores juntam-se Nuno Espírito Santo, Paulo Fonseca, Luís Castro e Pedro Martins. Bruno Lage destaca a qualidade do trabalho dos treinadores lusos.

"Somos oito treinadores portugueses. Temos tido a capacidade de triunfar em qualquer lado do mundo, em qualquer equipa. Fico satisfeito de ver alguém lá fora a triunfar, porque abre as portas a qualquer momento. O Marco Silva saiu do Everton e falou-selogo de outro português. O que marca diferença é o profissionalismo", remata.

O Benfica joga no sábado, em casa, contra o Famalicão, às 18h00, jogo com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.