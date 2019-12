The National estreiam-se no Rock in Rio Lisboa 2020

Os norte-americanos The National estão de regresso a Portugal e, pela primeira vez, vão pisar o Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa.

A estreia está marcada para o segundo dia do festival da Cidade do Rock, a 21 de junho, na mesma data da atuação dos americanos Foo Fighters. Na véspera, atuam os recém-anunciados Camila Cabello e Black Eyed Peas.

Em 2019, a banda liderada pelo excêntrico frontman Matt Berninger lançou o álbum “I Am Easy to Find” e uma curta-metragem.

Com 20 anos de carreira, os The National – que atuam esta noite em Lisboa - contam com um Grammy no currículo, graças ao álbum “Sleep Weel Beast” (2017), o mesmo trabalho que lhes valeu um lugar de destaque em onze países e a segunda posição no TOP 200 da Billboard, nos EUA.

“I Need My Girl”, “Bloodbuzz Ohio”, “About Today” e “Fake Empire” são alguns dos temas mais conhecidos do grupo americano de indie rock e post-punk.

Ainda é possível adquirir o Pack Experiências Rock in Rio da FNAC, disponível em todas as lojas FNAC do país por 69€ (o mesmo preço do bilhete diário) ou a edição limitada de bilhetes com 20% de desconto em Cartão Continente, disponível até 31 de dezembro, no site do Continente e nas lojas aderentes.