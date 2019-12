Quadro roubado de Klimt encontrado em divisão secreta por jardineiro da galeria

O jardineiro da galeria de arte moderna “Ricci Oddi”, em Piacenza, no norte da Itália, descobriu uma pequena porta de metal, enquanto limpava a hera de uma das paredes do edifício. Dentro da divisão, encontrou o quadro guardado num saco.

A galeria diz que não vai fazer nenhum comunicado oficial até que a autenticidade do quadro seja comprovada por especialistas. No entanto, de acordo com o jornal local “Piacenza Sera”, uma inspeção inicial indicou que se trata do quadro do austríaco Klimt, terminado em 1917.

O diretor da galeria, Massimo Ferrari, disse ao jornal “La Libertà” que os selos e a cera na parte de trás da peça eram originais.