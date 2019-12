Maria João Pires é figura do ano para a imprensa estrangeira em Portugal

A pianista Maria João Pires foi escolhida pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) como personalidade do ano 2019, anunciou esta quinta-feira aquela entidade, destacando o "percurso artístico único" da artista.

"A Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) atribuiu o seu 30.° prémio personalidade do ano/Martha de la Cal a Maria Joao Pires, a mais internacional pianista portuguesa da atualidade", lê-se num comunicado divulgado pela AIEP.

O anúncio do prémio, a ser entregue em 2020, foi feito no Palácio Foz, em Lisboa, no encontro de final de ano da imprensa estrangeira.

Na ocasião, o presidente da AIEP, Levi Fernandes, referiu que, "para os correspondentes, Maria João Pires tem um percurso artístico único".