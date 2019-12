Jovem americano despista-se e é "salvo" pela Siri

Gael Salcedo, um jovem americano de 18 anos, estava a caminho da faculdade, no estado do Iowa, nos Estados Unidos, quando perdeu o controlo do automóvel em que seguia, acabando afundado num rio gelado.

Perante a situação de risco de vida e sem conseguir encontrar o telemóvel, Salcedo lembrou-se de recorrer à Siri – a ferramenta da Apple que funciona por controlo de voz – pedindo-lhe que ligasse para o 911, o número de emergência americano, equivalente ao português 112.

O jovem, citado pela imprensa internacional, admite que depois de perceber que estava dentro de um carro, em vias de se afundar, sujeito a temperaturas muito baixas e sem localizar o telemóvel, só conseguia pensar que iria morrer.

Este cenário foi evitado pela rápida ação das equipas de socorro, que após a chamada se dirigiram, de imediato, ao local e ao perceber que a corrente do rio estava a impedir a abertura das portas do carro, puseram em marcha um plano de resgate eficaz.

Após ser assistido no hospital, o jovem teve alta, ainda no próprio dia.

Todos os envolvidos na situação reconheceram que a rapidez com que o pedido de socorro foi efetuado permitiu evitar cenários mais complexos.