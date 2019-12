​José Cid, Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta no Fim de Ano em Lisboa

A festa de Fim de Ano de Lisboa vai contar com três dias de concertos gratuitos, no Terreiro do Paço, onde vão atuar nomes como José Cid, Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta.



Em comunicado, a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da Câmara de Lisboa adianta que os concertos vão decorrer entre 29 e 31 de dezembro.

Em 29 de dezembro, pelas 18h00, irá acontecer um concerto de música clássica com uma orquestra "formada de raiz" para o evento com 52 músicos.

Intitulado "Clássicos no Tejo", o grupo de músicos será dirigido pelo maestro Cesário Costa, apresentando operetas, bailados, danças, valsas e polcas.

No dia seguinte, cerca das 21h30, sobe ao palco o músico português José Cid, que em novembro recebeu o Grammy Latino de Excelência Musical numa cerimónia em Las Vegas, nos Estados Unidos da América.

Já na última noite de 2019, o Terreiro do Paço vai acolher os concertos de "duas das maiores bandas do pop rock português": Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta.

À meia-noite haverá um espetáculo de fogo de artifício, de 15 minutos, que vai ser lançado entre o Rio Tejo e o Terreiro do Paço.

Nesses dias, para incentivar comportamentos mais sustentáveis, existirão copos reutilizáveis, que terão uma caução de um euro.