​Caretos de Podence já são Património da Humanidade

“Estamos muito felizes, muito orgulhosos. Acima de tudo, há que parabenizar todas as pessoas envolvidas neste projeto. Foi uma equipa muito coesa, muito profissional e muito dedicada”, diz o autarca à Renascença, salientando o “trabalho fantástico” realizado pela associação dos caretos ao longo dos últimos anos, “ajudando a preservar estes costumes e tradições e, acima de tudo, transformá-los, mantendo a sua genuinidade, mas dando-lhe um ar de modernidade”.

Ainda com a voz embargada pela emoção, António Carneiro, o grande impulsionador da tradição, agora Património da Humanidade, diz não ter “palavras para explicar a sensação” que lhe “vai na alma” pelo reconhecimento atribuído aos caretos de Podence, à comunidade de Podence e a muita gente que ajudou a chegar a este patamar”.

“É uma grande alegria, muito orgulho ver chegar o dia que Podence e os caretos de Podence são reconhecidos como Património Cultural Imaterial da Humanidade. É algo de inédito, é uma sensação inexplicável. É um dia para ficar para sempre na história dos caretos de Podence e, no meu caso, é um dia inesquecível”, afirma à Renascença o presidente da Associação dos Caretos de Podence.

Os caretos de Podence juntaram-se à lista do Património da Humanidade feito em Portugal. Uma lista com sítios, monumentos, música, comida, atividades e objetos tradicionais.

“Os caretos de Podence são uma marca que ao longo dos anos vem abrindo algumas portas de toda a região e com este selo da UNESCO poderá e deverá ser um portão aberto para o desenvolvimento da região a nível económico, social e cultural”, defende este natural de Macedo de Cavaleiros.

Quanto à conquista do estatuto de Património da Humanidade, Carlos afirma que “é especialíssimo, porque ser Património Imaterial da Humanidade é uma responsabilidade enorme, é um orgulho imenso e, sem ser tendencioso, é extremamente merecido”.

As ruas há muito se engalanaram para a celebração e das fachadas de várias casas sobressam imponentes murais com motivos alusivos aos caretos e ao entrudo chocalheiro.

“A candidatura dos caretos de Podence pretende agregar tudo o que são as festas de inverno relacionadas com os rituais da máscara”, esclarece o representante dos caretos, acrescentando que a infraestrutura a construir “é essa a porta aberta, é um desafio grande e vamos tentar que seja uma concretização”.

E que género de infraestruturas? Perguntamos. António Carneiro avança que está “a pensar alto, a pensar num edifício que possa agregar todas as festividades da região” e esclarece que “para isso temos a porta aberta de um grande arquiteto que é Souto de Moura que se disponibilizou a dar-nos o apoio para construir essa nova infraestrutura, que será a casa dos caretos do Nordeste Transmontano”.

O autarca de Macedo de Cavaleiros reconhece que o município tem, agora, responsabilidade acrescidas, e promete continuar a trabalhar “na proximidade e numa relação muito estreita com as instituições que são diretamente responsáveis por manter estas tradições”.

“Da nossa parte a disponibilidade é total e o investimento total nas pessoas, nas infraestruturas e, acima de tudo, na qualidade da preservação desta tradição que é secular”, garante Benjamim Rodrigues.

Tradição milenar

Há quem diga que remonta à época pré-romana e encerra as festividades de inverno no Nordeste Transmontano.

O careto incarna uma personagem diabólica. Os homens que podem correr e saltar vestem fatos de caretos, feitos de colchas com franjas compridas de lã, em tons de amarelo, verde e vermelho, e juntam-se em grupos por tudo que é sítio.

As máscaras são feitas de couro, madeira ou de vulgar latão e têm uma forma rudimentar. São vermelhas, verdes, amarelas ou pretas, com o nariz pontiagudo, o que lhes confere um aspeto diabólico. É por detrás da máscara que se preserva o anonimato destas figuras misteriosas, imunes a tudo e ao tempo.

Os caretos irrompem frenéticos pelo meio do povo, com ruidosos chocalhos presos à cintura. Apoiados em pau de madeira de freixo ou castanheiro, que lhes serve de apoio quando saltam, não dão sossego a ninguém. Afastam os homens e chocalham as mulheres.

O chocalhar consiste numa dança em que o careto agarra a mulher e abana a anca, batendo nesta com os chocalhos que traz à cintura.

Ser careto é um ritual obrigatório de todas as gerações de homens da terra. E a tradição será perpetuada pelos descendentes dos caretos, os facanitos, que estão a aderir cada vez mais ao entrudo chocalheiro.