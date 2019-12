Camila Cabello e Black Eyed Peas atuam no Rock in Rio Lisboa 2020

A cantora cubana Camila Cabello estreia-se ao vivo em Portugal, em junho, no festival Rock in Rio Lisboa, no mesmo dia que ficará marcado pelo regresso dos Black Eyed Peas aos palcos nacionais, foi anunciado esta quarta-feira.

"A banda sonora do Rock in Rio Lisboa ganha dois novos protagonistas, que sobem ao Palco Mundo no dia 20 de junho: Camila Cabello e Black Eyed Peas. A artista cubana, responsável pelos fenómenos 'Havana' e 'Señorita', escolhe a Cidade do Rock para a sua estreia em Portugal, e o grupo americano regressa ao festival depois de um concerto arrebatador na edição deste ano, no Brasil", anunciou a organização do festival.



Aos 22 anos, Camila Cabello conta com dois álbuns editados, "Camila" (2018) e "Romance" (2019), três nomeações para os prémios Grammy e dois Grammy Latinos, conquistados com o tema "Mi Persona Favorita", um dueto com o espanhol Alejandro Sanz.



Antes de se aventurar a solo, Camila Cabello fez parte da 'girlsband' Fith Harmony, que atuou no Campo Pequeno, em Lisboa, em outubro de 2016, dois meses antes de a cantora cubana decidir abandonar a banda.