Emanuel Ferro diz que expulsão de Renan condicionou reação do Sporting

O adjunto de Silas, Emanuel Ferro, considera que a expulsão de Renan Ribeiro condicionou o jogo do Sporting e impediu-o de dar a volta frente ao LASK Linz, na última jornada do grupo D da Liga Europa.

"A expulsão marcou muito o jogo, um jogo difícil para nós. Tivemos dificuldade em ajustar-nos à pressão adversária, fomos contrariando, mas a expulsão dificultou. A equipa foi muito coesa, muito ligada e com o máximo empenho. Ainda no início da segunda parte estivemos perto de marcar, mas não conseguimos. Não vamos satisfeitos nem com o resultado, nem com o segundo lugar, mas sim com o nosso desempenho na fase de grupos", frisou o treinador adjunto, em declarações à Sport TV.

Emanuel Ferro assumiu que, no ataque, houve pormenores que podiam ter saído melhor, "sobretudo na resposta à pressão adversária". Contudo, defendeu o onze, com nove alterações, escolhido por Silas:

"Este onze tentou responder da melhor maneira, infelizmente sofreu a expulsão mas nunca baixou os braços. Apesar do resultado, mantemos toda a convicção em relação ao onze que escolhemos."

O adjunto de Silas não permite que esta derrota tire brilho à qualificação do Sporting, apesar da perda do primeiro lugar. "Aquilo que fizemos este ano e vamos fazer ainda na Liga Europa é incrível", sublinhou.