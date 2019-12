Coates: "Quem jogou tinha de aproveitar a oportunidade"

Sebastián Coates deu uma grande reprimenda às segundas linhas do Sporting, que perderam na Áustria, no terreno do LASK Linz, por 3-0, e custaram o segundo lugar do grupo D da Liga Europa.

Questionado, em declarações à Sport TV, se a equipa tinha acusado as nove alterações na equipa inicial, Coates frisou que não podia pôr em causa as opções de Silas e apontou a mira aos jogadores.

"Quem joga no Sporting tem de conhecer a dimensão deste clube e estar preparado. O treinador decidiu pôr esta equipa e quem jogou tinha de aproveitar a oportunidade", sublinhou o central uruguaio.



Coates salientou que, apesar de bastar o empate para garantir o primeiro lugar do grupo, o Sporting ia à Áustria "com intenção de vencer".

"Encontrámo-nos com um rival muito complicado. Eles jogaram muito bem e pressionaram. Marcaram numa bola parada e não podemos cometer esses erros. Depois, jogar com um a menos [expulsão de Renan] nas competições europeias é difícil, mas tínhamos de continuar. Tivemos oportunidades de golo que não concretizámos", lamentou.

Mensagem positiva



A mensagem de Eduardo Henrique, um dos nove jogadores que entraram no onze do Sporting, foi mais positiva que a de Coates.

O médio brasileiro acredita que o Sporting merecia outra sorte: "Conseguimos ter bola, chegar à área e ter oportunidades, mas perdemos. Toda a gente no Sporting está preparado para jogar qualquer jogo. Entrámos em busca da vitória, mas infelizmente não ganhámos."

A derrota frente ao LASK tira o primeiro lugar do grupo ao Sporting e, por conseguinte, o estatuto de cabeça de série, no sorteio dos 16 avos de final. Eduardo desvalorizou. "Se queremos ser campeões, temos de jogar com todas as equipas", frisou, em declarações à Sport TV.